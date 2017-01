De Guyanese winnaars van Bigi Broki: Cleveland Thomas, Claudrice Mc Koy en Devaun Barrington. (Foto's: René Gompers)





Lorenzo Main heeft de tweede plaats kunnen bemachtigen'. Hij heeft heel lang op de hielen gezeten van Thomas. De Guyanees is uiteindelijk sneller geweest. Hij heeft ongeveer dezelfde tijd als vorig jaar neergezet: 34 minuten en 40 seconden. Nummer twee bij de vrouwen is Caroline Arlet, nummer drie Ulsida Toemere.Bij de 5 km snelloop is Guyana ook de snelste. De 23 jarige Devaun Barrington wint voor de tweede keer in deze categorie. Hij heeft de afstand in 17 minuten en 9 seconden afgelegd. Bij de vrouwen is de top drie een Surinaams aangelegenheid. Chenelva Diko is de snelste dame. Maria Senneman houdt de derde plaats bezet. De Bigi Broki Waka is voor de veertiende keer gehouden.René Gompers