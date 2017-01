Donovan A. (33) die zijn ex-vriendin steekverwondingen heeft toegebracht, is aangehouden door de politie van Latour voor mishandeling.Nadat de vrouw de relatie heeft beëindigd, toog Donovan A. naar de woning om zijn kleren op te halen en alles wat hij haar ooit heeft gegeven aan de vrouw. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee. Donovan A. pakte een scherpvoorwerp en stak zijn ex-vriendin hiermee.Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp voor medische behandeling. Nadat de dader vernam dat de politie op zoek was naar hem, meldde hij zich aan op het politiebureau. Hij is in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.