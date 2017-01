"Mijn honden raken helemaal dol. Zij beginnen zelfs elkaar te bijten uit frustratie," zegt een buurtbewoner uit Houttuin aan Starnieuws. "En dan te bedenken dat er pas een wet is aangenomen in De Nationale Assemblee om dierenleed tegen te gaan. De politie treedt helemaal niet op tegen mensen die nog steeds tot diep in de nacht vuurwerk afschieten."De brandweer heeft diverse malen gewezen op de officiële afschietperiode van vuurwerk. "Mensen hebben lak aan regelgeving. Het asociale gedrag zorgt voor veel ongerief. Niemand die daar wat aan doet."