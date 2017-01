Wilgo Valies, voorzitter van de ALS.





Valies brengt in herinnering dat op OS Uitkijk vorig jaar oktober ook geprotesteerd is. De schoolleider, die met pensioen zou gaan, is toen aangebleven tot 1 januari. Valies zegt in gesprek met Starnieuws dat afgesproken was dat er overleg zou zijn over de opvolging. Het onderhoofd heeft een goede job gedaan volgens de bond en leerkrachten. Zij protesteren tegen de benoeming van iemand van buitenaf. Vrijdag is het werk neergelegd en de acties gaan door.Op de A.R. Leewinschool zouden leerkrachten die kritisch waren op een clustervergadering, zijn gemuteerd en gedegradeerd van een muloschool naar het basisonderwijs. Valies vindt het erg dat de leiding van de EBGS een delegatie van leerlingen, leerkrachten en de bond vrijdag niet heeft ontvangen.De EBGS zegt in een persbericht het te betreuren dat de schooljeugd wordt ingezet bij de acties. De stichting zegt zaken niet publiekelijk te zullen bespreken. Er wordt een beroep gedaan op leerkrachten en leerlingen zich te concentreren op het onderwijsproces. Valies merkt op dat toen de leerkrachten gemuteerd werden, de leerlingen ook gedupeerd zijn door de stichting omdat er niemand was om het vak Engels te verzorgen op de school. Ook de leerlingen zijn tegen de wijze waarop de leerkrachten gemuteerd zijn en willen hen terug voor de klas.