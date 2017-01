Esteban Santiago





Santiago had het wapen in zijn bagage, die gecheckt was. Hij nam zijn koffer van de bagageterminal. Hij heeft in het wilde weg geschoten en creëerde daarmee enorme paniek en chaos.De man had zich eerder aangemeld bij de FBI en zei dat hij stemmen hoorde. De Amerikaanse regering zou hem hebben gedwongen om video's van de Islamitische Staat te bekijken. Besloten werd zijn wapen in beslag te nemen. De politie vond het wapen in zijn auto die werd doorzocht.De FBI denkt dat Santiago speciaal naar Fort Lauderdale is gegaan om zijn actie uit te voeren. Er zijn intussen veel meer gegevens van de schutter bekend geworden. Hij heeft meegedeeld dat hij de aanval op de luchthaven heeft gepland. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief is.