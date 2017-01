Oproep van de BvL en ALS aan leerkrachten om de school op 10 januari om 10.00 uur te verlaten.





Valies wijst erop dat de herwaardering per 1 oktober zou ingaan. Vooruitlopend hierop hebben de leerkrachten een financiële voorziening gekregen. Per 1 januari zou de herwaardering, die terug moet werken tot oktober, een feit zijn. "Zaken zijn nog steeds niet in orde. Nu wil de regering de uitvoering van de herwaardering eenzijdig uitstellen naar maart. Er is totaal geen inspraak geweest met de partijen waarmee de overeenkomst is getekend," stelt Valies.De onderhandelaars van de regering hebben besloten om met directeuren van scholen te praten, omdat voor dinsdag een bijeenkomst met de leerkrachten zal worden gehouden. "Het gaat niet om een overeenkomst met directeuren maar met de regering en vakbonden. Je kan dan niet met directeuren gaan praten en de bonden opzij zetten," betoogt Valies.De vakbondsleider voert aan dat de leerkrachten recht hebben op informatie. Daarom wordt de bijeenkomst gehouden. De leerkrachten zijn opgeroepen om de scholen om 10 uur te verlaten voor de bijeenkomst die om 11.00 uur wordt gehouden in Theater Unique. "Wij zullen op de vergadering verslag doen aan de leden. Dan zal worden besloten hoe met deze kwestie zal worden omgesprongen," kondigt Valies aan.