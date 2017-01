De bestuurder van het andere voertuig, Anjinie S. (25) heeft geen voorrang verleend aan Firtoe die reed over de voorrangsweg. Hij kwam vanuit de Martin Luther Kingweg en reed richting Sitalweg. Door de botsing kwamen beide voertuigen in een trens terecht.De politie vermoedt dat het kind door de klap uit het voertuig is geslingerd en onder één van de banden van de auto is terecht gekomen. Omstanders hebben met hun handen de klei onder de band weggegraven om het kind uit zijn benarde situatie te bevrijden. Het was echter te laat voor het vierjarig meisje. Ook haar 36-jarige moeder is ter plekke overleden.Beide bestuurders van de voertuigen zijn naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis vervoerd. Het rijbewijs van de 25-jarige vrouw is ingevorderd. De ontzielde lichamen van moeder Sakita en haar dochter zijn in beslag genomen.