Het vuur op een olie-productieplatform in de Soroush olievelden in de Perzische Golf is te zien naast een Iraanse vlag. (Foto: Reuters)





In de afgelopen drie maanden heeft Teheran bijna de helft van de olie die hij in drijvende opslag tankers had, verkocht. Veel van de tankers van het land zaten vast op zee, omdat Iran moeite had zijn voorraden kwijt te raken door het overaanbod op de wereldwijde markt.Begin oktober had Iran nog 29,6 miljoen vaten op zee in opslag. Zijn voorraad is nu gedaald tot 16,4 miljoen vaten, meldt Reuters. Voor die scherpe daling, was de voorraad nauwelijks veranderd in 2016. Volgens de gegevens van Reuters had Iran aan het begin van vorig jaar 29,7 miljoen vaten in voorraad op zee.De onverkochte olie zit nu in ongeveer 12 tot 14 Iraanse tankers, uit zijn vloot van ongeveer 60 schepen. Halverwege het vorig jaar waren dat ongeveer 30 tankers. De olie die in de afgelopen maanden is verkocht, is gegaan naar kopers in Azië, waaronder China, India en Zuid-Korea en de Europese landen, waaronder Italië en Frankrijk. Het was niet duidelijk welke bedrijven de olie hebben gekocht.Iran probeert ook de mogelijkheid aan te grijpen om nieuwe markten te vinden in Europa, met inbegrip van de Baltische en andere Midden- en Oost-Europese landen.Teheran behaalde een overwinning toen hij werd vrijgesteld van het Opec-akkoord dat in november vorig jaar is overeengekomen. De overeenkomst voorziet in een productievermindering van 1,2 miljoen vaten per dag gedurende zes maanden. De deal is erop gericht om de wereldwijde overproductie aan te pakken en de lage olieprijzen te versterken.Het land heeft met succes gepleit dat hij zijn productie niet kan beperken nu hij zich langzaam herstelt na de opheffing van de internationale sancties in januari vorig jaar. Ofschoon de productievermindering per 1 januari dit jaar is ingegaan, bood Teheran al maanden agressieve kortingen aan met als doel kopers wereldwijd er toe te bewegen olie te hamsteren voor de winter in afwachting op de Opec-beperking.Het ontbreekt Iran op land aan genoeg opslagfaciliteiten voor zijn olie en om ruwe olie te blijven pompen, heeft Teheran zijn tankervloot ingezet om overtollige voorraden te parkeren totdat hij kopers heeft gevonden. In een ander teken van toenemende activiteiten, meldde het persbureau van het Iraanse ministerie van Olie eind december dat het aantal tankers dat kan aanmeren bij de grote terminal Kharg Island in 2016 een record heeft bereikt van 10 schepen op hetzelfde moment.Het commercieel beleid van Iran is dat hij zich probeert te ontdoen van een groot deel van zijn ruwe olie op tankers aangezien olie opslag op tankers erg duur is. Veel buitenlandse schip verzekeraars hebben in de afgelopen maanden hun diensten voor Iraanse schepen hervat, wat Teheran ook meer ademruimte biedt. Zo kan Iran zijn tankers gebruiken om olie te leveren of olie van schip naar schip over te hevelen in plaats van ze in te zetten voor opslag.