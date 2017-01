Robbi Lachmising, directeur van de SLM, zegt aan Starnieuws dat de motorschade minimaal was en dat het vliegtuig weer op de regionale route is ingezet. De schade aan de motor is in Belem do Para zelf hersteld. Het bedrijf draait op voor de onkosten.Lachmising zegt dat elke vliegmaatschappij weleens te kampen heeft met de ‘birdstrike’. Vooral wanneer het seizoen voor de trekvogels er is, komen dit soort van incidenten vaker voor.Ondanks voorzorgmaatregelen blijven dit soort incidenten een groot probleem voor vliegmaatschappijen wereldwijd. Ofschoon er alles aan gedaan wordt om schade te minimaliseren of te voorkomen, blijven dit soort van incidenten zich voordoen. Lachmising is blij dat de schade beperkt is gebleven en het bedrijf weer in staat is het toestel in te zetten.