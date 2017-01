Ignasio P. (20) alias Choco, Jorsen A. (19), Raul P. (25) en Arnold P. (19) zijn aangehouden door het Arrestatieteam. Zij worden ervan verdacht in december inbraken te hebben gepleegd aan de Nieuw Zorgweg en omgeving te Pontbuiten.Het laatste strafbare feit betrof een beroving op vrijdag 30 december 2016. Het vermoeden bestaat dat ook deze groep jongemannen betrokken is geweest bij deze beroving.De verdachten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Het vermoeden bestaat dat het hier gaat om een bende. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.