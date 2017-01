Toen de protesten gewelddadig werden, zijn politie en militaire eenheden ingezet. (Foto: AFP)





Eén van de slachtoffers was een dienstdoende politieagent die had geprobeerd om plunderingen bij een tankstation te stoppen. Op 1 januari is een stijging van 20% ingegaan wat de prijs per liter benzine brengt op 18 pesos oftewel US$ 0,85. De verhoging maakt de gemiddelde prijs van een gallon benzine ongeveer hetzelfde als het dagelijkse minimumloon, 80 pesos (US$ 3,77). Onder de mensen die afhankelijk zijn van brandstof voor hun baan, heeft de verhoging diepe verontwaardiging veroorzaakt.President Enrique Pena Nieto heeft opgeroepen tot kalmte. Hij zegt dat de prijsstijging noodzakelijk is, omdat de wereldwijde olieprijzen omhoog zijn gegaan. In een op televisietoespraak tot de natie, heeft hij gezegd dat het handhaven van de subsidie de hele economie van het land in gevaar zou hebben gebracht. “Het verhogen van de brandstofprijs was een moeilijke en onpopulaire, maar noodzakelijke beslissing.”In Mexico City is het verkeer tot stilstand gebracht. Vrachtwagenchauffeurs en werknemers in de transportsector hebben blokkades op de wegen opgeworpen. Demonstranten hebben opgeroepen tot het aftreden van de president.In de centrale stad van Ixmiquilpan, zijn twee demonstranten omgekomen tijdens confrontaties met de politie toen deze probeerden om een belangrijke weg tussen Mexico City en Laredo vrij te maken. In Veracruz is een persoon overleden nadat ze werd geraakt door een vrachtwagen waarin vermeende plunderaars probeerden de autoriteiten te ontvluchten.Honderden winkels zijn geplunderd. Sommige zijn ontdaan van kleding, televisies en andere consumptiegoederen. Er zijn ook schermutselingen uitgebroken tussen relschoppers en de mensen die zich hadden bewapend met planken, machetes en rotsen in een poging om plunderingen te voorkomen.In Monterrey in het noorden van Mexico zijn minstens zes protestmarsen bijeengeroepen bij het paleis van de deelstaatregering in het centrum van de stad. Er was geweervuur te horen, terwijl een aantal van de 10.000 betogers met stenen gooiden en gebrandschilderde ramen aan diggelen sloegen.