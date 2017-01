Twee personen hebben het leven gelaten vandaag door een aanrijding te Livorno. Twee auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. Twee personen, een man en een kind, hebben ter plekke het leven gelaten.Twee gewonden zijn per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar drie.