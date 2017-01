VHP-voorzitter Chan Santokhi





De verklaring van de VHP, ondertekend door haar voorzitter Chan Santokhi:"De VHP heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. de Afobakadam. Zoals bekend, werd er in 2015 een Memorandum of Understanding (MOU) tussen de regering en Alcoa getekend. Deze MOU was voor Suriname uitermate slecht. Zo slecht, dat coalitie als oppositie gezamenlijk deze MOU in DNA hebben verworpen.Door DNA werd vervolgens aan de regering gevraagd om nieuwe en betere onderhandelingen te beginnen. Een belangrijk element daarbij was dat het niet zo kon zijn dat Suriname tot eind 2019 nog 200 miljoen US dollar aan Suralco zou moeten betalen voor energie. Dit, terwijl conform de Brokopondo Overeenkomst de Afobakadam rechtmatig aan Suriname toekomt.Desondanks werd deze week door de voorzitter van de onderhandelingscommissie verklaard dat de MOU gewoon wordt uitgevoerd. Deze schokkende uitspraak is niet door de regering gerectificeerd. De vraag rijst vanwege welke belangen geen gehoor is gegeven aan de wens van DNA. In ieder geval blijkt dat de regering zich niets aantrekt van het parlement. Dit is een ernstige belediging van de rechtsstaat en de bevolking.Indien de MOU toch wordt uitgevoerd, dan zal Suriname ernstig worden benadeeld. De VHP roept de president op om zo snel als mogelijk publiekelijk verantwoording af te leggen over deze zaak. De VHP zal niet accepteren dat de regering het volk verder verarmt. De VHP wenst dat de regering, in casu de president het volk van Suriname informeert, en niet de voorzitter van een commissie die met zijn verklaring voor grote onrust heeft gezorgd.