Mac-Gaydy (21), Astrando F. en Cedric A. beiden 23 jaar, zijn aangehouden door eenheden van de Algemene Surveillance Dienst. Het drietal bevond zich woensdag in een casino. Een vierde verdachte zag kans de plek te verlaten in een wit voertuig.Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten zich als bezoekers hebben voorgedaan. Tijdens sluitingstijd moeten zij zich schuil hebben gehouden in een van de toiletruimten van het pand. Na sluiting verschaften de dieven zich via de vliering toegang tot de verschillende ruimten. In de kassaruimte werd een groot geldbedrag in vreemde valuta en SRD ontvreemd.Na een onderzoek door de politie in de vliering werd een groot bedrag in een tas teruggevonden. In het pand is er eveneens een revolver met twee scherpe patronen aangetroffen. Verder zijn er ook attributen gevonden die gebruikt worden bij het plegen van roofovervallen, meldt de politie Public Relations.De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau Centrum. Bij fouillering had één van de verdachten geldbedragen in vreemde valuta en SRD in zijn bezit.Alle aangetroffen zaken zijn in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. De dieven zijn in verzekering gesteld.