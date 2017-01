Suriname liet mooi combinatiespel zien in de begin minuten. Haïti probeerde veel via lange ballen en de flanken achter de verdediging van Suriname te komen.Dimitri Apai kwam na een voorzet op rechts van Miguel Darson centimeters te kort en zijn inzet ging naast het doel.Concentratieverlies in de verdediging van Suriname bracht Haïti in de gelegenheid om op voorsprong te komen. De bal werd onvoldoende weggewerkt en kaatste terug naar een aanvaller op rechts die de score opende1-0. Haitii nam zoetjes aan het spel over en had na een half uur spelen meer balbezit.Doelman Claidel Kohinor moest tot het uiterste gaan om een inzet tot hoekschop te verwerken. Uit de hoekschop die volgde is het tweede doelpunt geboren. Jean Baptist kogelde in de 43e minuut de bal het doel in, nadat deze slecht werd uitverdedigd. Even leek het alsof de bal niet over de doellijn was maar de arbitrage besliste anders: 2-0Aan het begin van de tweede helft werd een tamme terugspeelbal van Mitchell Kissoor op doelman Claydell Kohinor, fataal voor Suriname. Een aanvaller onderschepte de bal en tekende 3-0 aan. Haïti had hiermee genoeg om de wedstrijd uit te spelen. Suriname bracht vers bloed in het spel. Ivanildo Rozenblad probeerde nog met een afstandsschot, maar de doelman stond op de juiste plaats. Suriname moest het met een man minder doen, toen Guno Kwasi met de hand een aanval van Haiti onderbrak, hetgeen hem zijn tweede gele kaart opleverde.Direct daarop volgde een auto goal van Guillermo Fearber: 4-0.Dimitri Apai reduceerde de achterstand door op de punt van de 16 meter zone, keihard in te schieten. Ook Serginio Eduards pikte in de extra tijd een graantje mee na een rebound van de doelman 4-2. En binnen 5 minuten werden deze twee ballen gescoord. Een korte opleving aan de zijde van Suriname, maar verder dan deze doelpunten kwam Natio niet.Suriname won eerder van Trinidad 2-1. Nu moet Haïti uitkomen tegen het gastland en zal de winnaar van dit driehoekstoernooi uitkomen tegen de no 5 van de Copa Centroamericana. Deze wordt door de UNCAF georganiseerd en wel van 13-22 januari in Panama. De winnaar is garant voor plaatsing bij de Concacaf Gold Cup 2017 dat van 7-26 juli wordt gehouden in de VS.Suriname heeft 12 keer tegen Haïti gespeeld op seniorenniveau. Natio won 4x, Haïti 3x en ze speelden 5 keren gelijk. In de laatste 5 wedstrijden tussen 1994 en 2008 zijn landen niet verder gekomen dan een gelijkspel.