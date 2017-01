Volgens de raadsman zijn beide partijen in een gemeenschappelijke dwaling. “Er is een beeld geschetst van een politieman die als een dolle cowboy tekeer ging en buiten proportioneel op onschuldige burgers, die zich in een voertuig bevonden, zou hebben geschoten. Dat is het beeld waarmee het Parket ten onrechte aan de haal is gegaan en ook de rechter-commissaris mee heeft weten te overtuigen. De situatie lag echter nogal anders dan werd geschetst door het Openbaar Ministerie”, stelt Lobo.Kort daarvoor had een inbraak plaatsgevonden in het huis van de politieman. Zijn waakhond lag dood op zijn inrit met schuim in zijn bek. In de omgeving waren er vier zakken met daarin vermoedelijk gif aangetroffen. De buurt werd reeds lange tijd geteisterd door inbraken. Zijn zwageres hoorde vreemde geluiden op het achtererf, waarna de agent naar achteren rende. Hij hoorde geritsel en kennelijk werden de inbrekers gestoord in hun handelingen. De agent heeft gelijk een omgevingsonderzoek ingesteld en zag een auto.Regilio C. toonde zijn badge en schreeuwde 'politie'. De slachtoffers dachten echter te maken te hebben met een rover en gaven plankgas waardoor de agent moest uitwijken. “Dit is op zich reeds een strafbaar feit. Volgens de verklaringen van de slachtoffers waren de ruiten dicht en hadden ze muziek aan waardoor ze de agent klaarblijkelijk niet hebben gehoord en misschien zijn badge hebben aangezien voor een pistool. De agent werd hierdoor gesterkt in zijn overtuiging met de inbrekers te maken te hebben die even daarvoor gepoogd hadden een inbraak te plegen”, zegt Lobo.Tijdens het inrijden op de agent werd er door hem een schot gelost. Jonathan J. werd in zijn onderbuik geraakt. Daarna werden nog vijf kogels afgevuurd om het voertuig tot stoppen te dwingen. De agent dacht met inbrekers te maken te hebben en de personen in de auto dachten dat ze kennelijk met een rover te maken hadden. Volgens Lobo heeft geen der partijen, gelet op de omstandigheden van het geval, fout gehandeld.Wanita Ramnath