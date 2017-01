Familieleden zeggen dat zo'n 40 gedetineerden zijn gedood in de Monte Cristo Rural Penitentiary. (Foto's: Reuters)





Een drugsbende zou achter de doden in de gevangenis in de staat Roraima staan. Volgens de lokale secretaris van Justitie, Uziel Castro, is de situatie in de overvolle Monte Cristo Rural Penitentiary, nu onder controle. De gevangenis staat buiten de hoofdstad Boa Vista. De autoriteiten zeggen dat het gruwelijke geweld deel uitmaakt van een poging van de bende om zijn gezag in de gevangenis te vestigen en rivaliserende criminele groeperingen te intimideren.De Braziliaanse minister van Justitie, Alexandre Moraes, heeft het geweld toegeschreven aan een bende die bekend staat als de PCC (wat staat voor First Command in the Capital). "Alle slachtoffers waren van de PCC. Het was een afrekening binnen de organisatie,” zei Moraes. "Sommige van de slachtoffers werden vermoord omdat ze verkrachters waren, anderen omdat de PCC ze als verraders zag."In het overheidsrapport van 2012 staat dat de bende de grootste was in Brazilië. Hij verdiende meer dan US$ 32 miljoen per jaar aan de verkoop van drugs. Bijna de helft van de 13.000 leden zit in de gevangenis in Sao Paolo, de stad waar de bende is ontstaan.Ambtenaren hebben de lokale media verteld dat een groep gevangenen erin was geslaagd om vrijdag in de vroege ochtenduren de sloten op hun cellen te breken. Vervolgens vielen ze een aparte vleugel van het gebouw in het centrum van Boa Vista binnen.Het is onduidelijk of dit incident is gerelateerd aan de rellen van zondag in Manaus. Bij die botsing stonden PCC-leden tegenover leden van een rivaliserende bende, Family of the North (FDN). De opstand duurde 17 uur en was de dodelijkste in jaren in Brazilië met 56 doden. De politie is intussen erin geslaagd om 40 van de 87 ontsnapte gevangenen bij deze opstand, opnieuw in de boeien te slaan.Volgens de krant O Globo waren er in de gevangenis in Roraima meer dan 1.400 gevangenen, het dubbele van de capaciteit. De Braziliaanse regering heeft donderdag een plan aangekondigd om de veiligheid in Braziliaanse gevangenissen te verbeteren. Het plan omvat de bouw van vijf nieuwe zwaarbeveiligde gevangenissen in Brazilië.