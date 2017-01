Ivan Fernald, coördinator JAPIN





Het onderwijsbeleid wordt geacht afgeleid te zijn van een nationale ontwikkelingsconceptie. "In grote lijnen heeft het te maken met de plaats die wij wensen in te nemen als natie in de wereld en de strategie die wij hanteren.Daarbij moeten er keuzen gemaakt worden over de inzet van het menselijke kapitaal voor de ontwikkeling van ons land. Steeds meer mensen komen tot het inzicht dat de eenzijdige afhankelijkheid van inkomsten uit delfstoffen moet worden doorbroken. Bauxiet is lange tijd de kurk geweest waarop onze economie dreef," stelt Fernald. Geleidelijk aan hebben olie en goud het grootste aandeel van de export veroverd, maar diversificatie van de economie heeft nog niet plaatsgevonden.Suriname heeft geen invloed op de prijzen op de wereldmarkt. "Wij moeten de durf hebben om de bakens te verzetten en strategische keuzen te maken voor investeringen in duurzame ontwikkelingssectoren. De mens beschikt over kennis, creativiteit, sociale en persoonlijke vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor innovatie en productieverhoging. Suriname heeft vanwege de kleinschalige economie en beperkt kader, geen rol van betekenis te spelen op wereldniveau, maar kan wel de concurrentiepositie aanmerkelijk verbeteren door planmatig te investeren in het onderwijs. Wij moeten de durf en ambitie hebben om in 2025 tot de beste drie kenniseconomie landen in de Caribische regio te behoren.Eigen Surinaams kader zal moeten worden ontwikkeld in productiesectoren om op serieuze wijze te participeren in de verwerkingsprocessen naar halffabricaten en eindproducten. Het is van groot belang dat Surinamers ook functioneren op management niveau. Hierdoor zal de deskundigheid vergroot worden en dat kan bovendien zeer bruikbaar zijn bij onderhandelingen met multinationals.De ADEK Universiteit van Suriname (AdeKUS) zal een voorname rol moeten spelen om onderzoek te doen en academische opleidingen te verzorgen. Het is van het grootste belang om competenties (kennis en vaardigheden) bij studenten te ontwikkelen die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Daarvoor zal de AdeKUS hoogleraren moeten aantrekken en samenwerkingsverbanden moeten aangaan met gerenommeerde universiteiten.Verheugend is het dat er in samenwerking met Staatsolie een master opleiding” petroleumgeologie” aan de Universiteit van start is gegaan, zegt de politicus."Wij moeten kiezen voor de ontwikkeling in strategische deviezen genererende en maatschappelijk relevante sectoren en het onderwijs daarop afstemmen. Zo zullen in het curriculum doelgerichte programma’s aangeboden moeten worden die betrekking hebben op toerisme."Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet ook voldoende gelegenheid bieden aan creatieve geesten om nieuwe wegen in te slaan en onbeproefde methoden te exploreren. Mensen staan aan de basis van ontwikkeling. Onderwijs staat in dienst van nationale ontwikkeling.