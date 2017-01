Directeur Angele Wallerlei–Kumbangsila van het EFS College Covab.





Grace Malm-Lackin, de voorzitter van het stichtingsbestuur, die ook het woord voerde, zei dat het niet behalen van doelen niet gelegen mag hebben aan de eigen inzet of affiniteit, maar aan andere factoren. Wallerlei-Kumbangsila beklemtoonde dat de belangrijke investeringen die cruciaal zijn voor het bedrijf en vorig jaar zijn aangehouden, in 2017 onherroepelijk moeten plaatsvinden, anders zal de bedrijfsvoering in gevaar komen.De jaarplannen voor 2017 zijn tot stand gekomen op geleide van onder andere de jaarrede van de president van de Republiek Suriname, het Meer jaren Ontwikkelingsprogramma 2017 – 2020, het strategisch plan van het EFS College Covab 2014–2018, het nationaal onderwijsplan en een kaderbrief van het management. Deze kaderbrief gaf speerpunten aan waarlangs de afdelingen de jaarplannen dienden op te maken. Deze speerpunten zijn op het gebied van Finance efficiency, HRM cultuuromslag, kritisch kijken naar de onderwijsprogramma’s, investeringsplan en financiering hiervan en ook het behouden van de ISO 9001:2008 certificering, zegt de voorlichting van Covab.Wallerlei-Kumbangsila gaf verder aan dat in 2017, het jubileumjaar van de stichting, gefocust zal worden op het verder gezond maken van de organisatie. “Ik hoop dat het management team, samen met de stafleden en overige personeelsleden, dit jubileumjaar door alle uitdagingen heen zal kunnen manoeuvreren.”