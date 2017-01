Minister Sieglien Burleson van HI met bestuursleden van de ASFA, VSB en het SBF.





Het ministerie zal samen met actoren, onder meer, drie strategische beleidsgebieden uitwerken. Het gaat om Industrie en Productie, Interne Markt en Internationale handel en Export. Een vierde strategisch beleidsgebied betreft het opzetten van een Resultaatgericht Uitvoeringssysteem dat onmisbaar is voor de realisatie van duurzame economische groei en welvaart, zegt de voorlichting van HI.De actieplannen moeten leiden tot toename van productie- en productiviteit, eerlijke marktwerking, stijging van exportopbrengsten. HI zegt dat de Clusterontwikkelingsmethode, het principe van ‘value adding in the global value chain’ en prioriteit voor ‘quick wins’ zoveel als mogelijk zal worden toegepast.Op bedrijfsniveau zullen onder meer het SCORE systeem (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) voor productiviteitsverhoging in bedrijven (in samenwerking met VSB en ILO) worden toegepast en de projecten voor toepassing van innovatie in bedrijven voor productieverhoging en export (met assistentie van IDB) en ter versterking van bedrijven in twee subsectoren van de agro-industrie voor productie verhoging en export (met technische assistentie van de Wereldbank).Verder zullen ook onderzoeksinstituten worden versterkt en meer wetten worden gemoderniseerd om ondernemers te ondersteunen bij de toepassing van innovaties en technologische vernieuwing. Andere concrete gesprekspunten waren de voorziening basisgoederen en grondstoffen voor lokale productie en acties van de Economische Controledienst, zegt de HI-voorlichting.