Het contract tussen het districtscommissariaat van Paramaribo Zuid-West en stichting 1 Voor 12 is beklonken.





Organisatoren van shows en overige evenementen kunnen hun advertenties, onder meer, op 12 plakzuilen van het commissariaat plaatsen. Deze zuilen zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat er overal op gebouwen en huizen promotiemateriaal wordt geplakt. Op deze manier worden ook extra middelen voor de kas van het district verzameld.Nerkust had bij de festiviteiten rond kerst gezegd dat hij de stichting graag wilde steunen bij het werk dat zij doet. “Ik heb gekozen voor de stichting 1 voor 12 omdat hun werkveld een beetje breed is, het maakt niet uit wie, wat en waar, deze organisatie zet zich echt in voor eenieder”, gaf hij aan.Stichtingsvoorzitter Louis Vismale is blij met de steun van het commissariaat en de districtsraad. Hij beloofde dat de middelen goed zullen worden ingezet en de mensen in nood rechtstreeks zullen bereiken. Het komt vaak voor dat er niet acuut kan worden ingegrepen, omdat de middelen daarvoor ontoereikend zijn. Nu kan de stichting proactief wat inkomsten verwerven om haar werk verder voort te zetten, geeft Vismale aan. Hij roept andere instanties op om dit voorbeeld te volgen, zodat meer mensen geholpen kunnen worden.