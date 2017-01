Minister Patrick Pengel drukt voorzitter Saskia de Meza de hand. Het tweetal is omringd door leden van de commissie Structurering Medische Voorziening Binnenland.





Het gaat om personen van 0-16 jaar, 60+’ers en de minder draagkrachtigen tussen 17 en 59 jaar, die wonen in het binnenland, voor wie de medische voorzieningen gegarandeerd moeten worden. Bij het garanderen van deze voorzieningen zijn, behalve het ministerie van Volksgezondheid en de Stichting Medische Zending (Primary Health Care) Suriname, ook andere actoren betrokken.In de multidisciplinaire commissie zitten afgevaardigden van de ministeries van Regionale Ontwikkeling, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken en Arbeid en van het uitvoerend Orgaan Basiszorg en de Stichting Staats Ziekenfonds.De commissie zal ook adviezen geven over aangelegenheden in het kader van de Wet Nationale Basiszorgverzekering die ter besluitvorming aan de onderraad worden aangeboden en ondersteuning geven bij de operationalisering van de door de onderraad en de minister van Volksgezondheid genomen besluiten over de medische voorziening in het binnenland. Verder zal zij voorstellen doen aan de minister van Volksgezondheid en de onderraad voor fondsen ter continuering van de medische voorzieningen in het binnenland.In de commissie zitten Saskia de Meza (Volksgezondheid, voorzitter), Rieldo Aserie (Regionale Ontwikkeling), Gloria Saakie (Sociale zaken en Volkshuisvesting), Eleen Simson (Binnenlandse Zaken), Rachel Perri (Uitvoeringsorgaan Basiszorg), C.N. Rozenblad (Stichting Medische Zending), .J. Courtar (Arbeid), en Martha Kappel (Stichting Staats Ziekenfonds).