Enkele doden en veel gewonden bij vliegveld Fort Lauderdale.





Een schutter heeft op de menigte geschoten op de luchthaven. Het is nog niet duidelijk wat het motief is. Volgens de eerste informatie zouden minstens drie personen het leven hebben gelaten.De beschieting vond plaats bij de bagageterminal van Delta Airlines en Air Canada. De situatie is nog onoverzichtelijk.