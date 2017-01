Op de A.R.Leeuwinschool te Saron, zijn acties gevoerd en daarbij is volgens de Stichting Onderwijs der EBGS de schooljeugd ingezet. De stichting maakt in een persbericht bekend de acties te betreuren en het gebruiken van schooljeugd af te keuren. De stichting zegt dat het haar beleid is om geen enkele casus publiekelijk te bespreken.“Het bespreken van alle aangelegenheden vindt ter bestemde plekke plaats”, geeft zij aan in het schrijven, waarin wordt benadrukt dat niets het onderwijs in de weg staat en dat de leerlingen van de A.R. Leeuwinschool en de overige scholen normaal onderwijs kunnen genieten.De stichting doet een beroep op de leerkrachten en de leerlingen zich te concentreren op het geven c.q. het ontvangen van goed onderwijs. “Wij rekenen erop dat de situatie zich snel zal normaliseren en dat er invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs.”