Via social media rekruteerde de man zijn slachtoffers. Er werden afspraken gemaakt met de slachtoffers om hun zogenaamde FB-vriend ergens te ontmoeten. Op de afgesproken plek werd zo een jongen in groepsverband misbruikt, zegt de politie.Begin december werd een pedofiele bende opgerold. Onder de zes verdachten die eerder zijn aangehouden, zijn er twee leerkrachten. Met de aanhouding van Robert F. is nog een onderwijsgevende toegevoegd op de verdachtenlijst van deze pedofiele bende.