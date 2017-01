De 14e conventie van 7 tot en met 9 januari, is dit keer in Bangalore, Karnataka. “Suriname is een belangrijk diaspora land voor India, samen met vergelijkbare landen in Afrika en het Caribisch Gebied, waar Indiërs werden gebracht door de koloniale machten om te arbeiden op de landbouwgronden.” De multi-etnische bevolking van Suriname vormt een groot deel van de Indiase diaspora, geeft Kumar aan. “De aanwezigheid van die diaspora is de drijfveer voor de warme en vriendelijke relatie tussen Suriname en India.”De PBD heeft als doel om de Indiase regering en deelstaten dichter te brengen bij de overzeese personen in Indiase diaspora. De jaarlijkse activiteit biedt een platform aan hen om van gedachten te wisselen over beleid, ontwikkelingen en mogelijkheid binnen de hedendaagse India. Naast plenaire sessies over verschillende onderwerpen zijn er ook tentoonstellingen en culturele programma’s.De Indiase premier Narendra Modi houdt de openingstoespraak van de 14e PBD op zondag. President Pranab Mukherjee spreekt de afscheidsrede uit op maandag, de grote dag zelf, waarna hij de awards uitreikt.Een andere bijzonderheid voor Suriname is de deelname van drie Surinaamse tieners aan de Youth PBD. De tieners zijn al in India voor de ‘Know India Programma’. Adhin is ere gast tijdens de inauguratie van de jeugd PBD. Op deze sessie zaterdag, komen onderwerpen betreffende de jeugd aan de orde. Het thema is dan ook ‘de rol van de diaspora jeugd in transitie van India’.In het verleden hebben de vicepresidenten Jules Ajodhia en Ramdien Sardjoe en twee Surinaamse journalisten aan de PBD geparticipeerd. Op elke PBD ontvangen prominente Indiërs in diaspora, de ‘Pravasi Bharatiya Divas Samaan Award’. Sardjoe, die zich op cultureel en politiek gebied verdienstelijk heeft gemaakt, ontving die in 2008 in Chennai.De PBD 2017 is in meerdere opzichten uniek en verschilt met de voorgaande conventies, zegt de ambassadeur. Zo heeft de Indiase regering vooraf academici en prominente personen in diaspora uit verschillende landen bijeengebracht en een denktank gevormd. Op kosten van India, namen de Surinamers Maurits Hassankhan en Dew Sharman hieraan deel. Zij hebben zich met tientalen andere deskundigen gemengd in de discussie over de rol van Indiase diaspora en samenwerking op het gebied van handel en economie, toerisme, onderwijs en veiligheid.De ambassade viert de PBD maandag 9 januari ook in Paramaribo. Het is een combinatie viering met de herdenking van de Wereld Hindi conferentie. De PBD wordt wereldwijd gevierd en valt samen met de event in India, geeft Kumar aan. “Het is een nieuw initiatief in het licht van hernieuwde inspanningen van de Indiase regering om in contact te komen met niet-ingezetene Indiërs en Surinamers in Indiase diaspora.” Op het programma in het Indiaas Cultureel Centrum staan onder toespraken met de focus op de bijdrage van de diaspora en culturele optredens.Adhin is donderdag vertrokken met zijn echtgenote, drie stafleden op zijn kabinet en een persoon op het gebied van Ayurveda. De Indiase regering draait op voor de tickets, accommodatie en het transport, conform de regelingen op het niveau van een officieel bezoek van een vicepresident, zegt Kumar.De PBD- conventie is voor het eerst in 2003 gehouden, om de terugkeer van Mahatma Gandhi op 9 januari 1915, uit Afrika naar India te gedenken. De conventie wordt in de toekomst om de twee jaren in India gehouden.