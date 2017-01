Intussen heeft de moeder van het meisje met wie ontucht is bedreven in 2015, de zaak ingetrokken. Het meisje was indertijd vijftien jaar. De aangifte dateert vanaf die tijd. De handelingen zijn gefilmd en via social media verspreid. Twee van de rappers ontkennen seks met het meisje gehad te hebben. Alle drie rappers ontkennen dat zij de video verspreid hebben.Binnen vierentwintig uur, nadat het verzoek tot invrijheidstelling ter kennis van de rechter-commissaris is gebracht, moeten de verdachten gehoord worden. Zij zijn bevoegd zich te laten bijstaan door hun raadsman.