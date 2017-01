Vijf Braziliaanse criminelen hebben een overval gepleegd in het goudkamp Boslanti in het district Brokopondo. Een slachtoffer heeft een schotverwonding opgelopen in zijn schouder.Starnieuws verneemt dat de mannen zwaar gewapend waren. Zij hadden five shooters, een machinegeweer en vuistvuurwapens bij zich. Er is geschoten op het kamp.Het is nog niet duidelijk wat de buit is. De politie is nog bezig met het onderzoek en heeft nog geen informatie verstrekt.