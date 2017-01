Helikopters worden vaak gebruikt in Venezuela voor patrouilles over het uitgebreid Amazone-woud. (Foto: AFP)





De Venezolaanse krant El Nacional zegt dat de militaire bemanningsleden levend zijn en zullen worden getransporteerd naar de hoofdstad van de staat Amazonas, Puerto Ayacucho. Het is onduidelijk of de burgers in het toestel het ongeluk hebben overleefd.De gouverneur van de staat Amazonas, Liborio Guarulla, tweette dat de leden van de inheemse stam Yecuana de helikopter hadden ontdekt. Het toestel was op de hellingen van de Cerro Duida, een tafelberg in het zuiden van Venezuela, voegde hij eraan toe.Guarulla, een felle tegenstander van president Nicolas Maduro, heeft het gebrek aan overheidssteun bekritiseerd. Slechts één militaire helikopter nam deel aan de zoektocht, zei hij. President Nicolas Maduro en zijn minister van Defensie, Vladimir Padrino Lopez, had eerder gezegd dat ze meer middelen ter beschikking hadden gesteld voor de operatie. "We gaan door met het zoeken. Verschillende groepen soldaten en inheemse volkeren zijn diep in het Amazone-oerwoud gegaan," zei Maduro woensdag.