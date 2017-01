De Indiase acteur Om Puri is overleden. (Foto: Reuters)





Om Puri, die in zowel algemene films als kunstfilms heeft gespeeld, stond bekend om zijn grauwe optredens in een aantal succesvolle Indiase films in de jaren 1980. Hij is ook in een aantal Britse films verschenen, waaronder een cameo in de epischevan Richard Attenborough. Om Puri was een veelzijdige acteur die bekend stond voor zijn rollen in de Indiase, Pakistaanse, Britse en Hollywood-films. Hij kreeg in 2004 een ere-OBE voor zijn bijdrage aan de Britse filmindustrie.Hij vond internationale faam voor zijn rollen in de Amerikaanse en Britse films, met inbegrip van de Britse comedy(1999) over een Pakistaanse immigrant die zich aanpast aan het leven in het noorden van Engeland. Om Puri heeft ook gewerkt inen het recentst inThuis was de acteur het bekendst om zijn optredens in veelgeprezen films alsen de satirischeOm Puri was één van de echt succesvolle crossover acteurs van India. Hij heeft films gemaakt met sterren als Jack Nicholson en Tom Hanks.Zijn rollen in Govind Nihalani’sals een tribale man die wordt beschuldigd van moord en een politieman indie door het systeem wordt teruggefloten, behoren tot de mooiste voorstellingen op het Indiase scherm.In een tweet twee weken geleden, bracht de acteur zijn visie op zijn leven en carrière tot uiting. “Ik heb helemaal geen spijt. Ik heb het behoorlijk goed gedaan voor mezelf. Ik had geen conventioneel gezicht, maar ik heb het goed gedaan en ik ben er trots op.”“Ik ben 35 jaar in de filmindustrie geweest en iedereen, inclusief de belichtingsjongens kunnen instaan voor mijn karakter.”