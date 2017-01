Aan de Cluadia Wensweg, een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg, is een woning donderdagavond volledig afgebrand.Brandweervoorlichter Ulrich Coats zegt aan Starnieuws dat het huis al in lichterlaaie stond toen de brandweer ter plekke aankwam. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.Dit is de tweede woningbrand voor dit jaar. Een hoogbouw woning aan de Roëlstraat is woensdag geheel afgebrand. De politie heeft de zoon van de woningeigenaar aangehouden op verdenking van brandstichting.