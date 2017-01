Het ministerie van Financiën heeft de stukken, na te hebben ontvangen van Binnenlandse Zaken, woensdag in orde gemaakt. Donderdagochtend heeft de Centrale Bank van Suriname de bedragen in opdracht van Financiën beschikbaar gesteld. Het heeft toch tot na 14.00 uur geduurd voor het bedrag overgeschreven was op de rekening van PLO.De bushoudersorganisatie had aangekondigd harde acties te zullen voeren indien de regering niet over de brug zou komen. Het gaat om achterstallige subsidie van zes maanden. Financiën heeft iets meer dan SRD 7 miljoen overgemaakt. Hiermee is de dreiging om het openbaar vervoer lam te leggen, van de baan.