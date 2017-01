Minister Jennifer van Dijk-Silos





De minister zegt in gesprek met Starnieuws dat er protocollen moeten worden afgesproken over hoe communicatielijnen dienen te lopen. Voor operationele zaken moet de SPB bij de korpsleiding zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld salarissen, dan is de minister de aanspreekpersoon. "Wanneer er goede afspraken worden gemaakt, zullen er weinig conflicten zijn," meent de bewindsvrouw.De sporttest moet aan een andere evaluatie worden onderworpen. Iemand die een fractuur heeft, kan moeilijk aan alle eisen voldoen. Als iemand op de administratie werkt, hoeft die persoon niet te beantwoorden aan eisen die bijvoorbeeld gesteld worden aan het Regio Bijstandsteam. De sporttest wordt te rigide doorgevoerd nu. Daarover willen wij op 28 januari uitgebreid praten," zegt Van Dijk-Silos.De bewindsvrouw merkt op dat er nu een 'crash oplossing' is gezocht, vooruitlopend op het gesprek van 28 januari. Dan wordt de sporttest aan een diepgaande beschouwing onderworpen. Mensen die op een onderdeel de test niet gehaald hebben, worden opnieuw hieraan onderworpen. De politieambtenaren worden dan alsnog bevorderd. Het is nog niet duidelijk om hoeveel personen het gaat. Er wordt een inventarisatie gemaakt.