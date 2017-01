De vrouwen zouden misleid zijn en moesten in club Diamond werken. Aan een van hen was voorgehouden dat zij als verkoopsters zouden werken in een bar. Ze moest in opdracht van de eigenaar van de club klanten verleiden om seks te bedrijven. De vrouw heeft dit niet gedaan en ze werden steeds gedwongen om de reis- en verblijfkosten terug te betalen. Ook werden zij tegen hun wil daar gehouden, totdat ze de kans zagen om te vluchten. Dit zou op 27 augustus van het afgelopen jaar gebeurd zijn.Het slachtoffer had verklaard dat zij via een zekere Barbara in Venezuela in contact kwam met de verdachte in Suriname. Barbara hield hen voor dat zij in een discotheek werkt in Suriname en dat zij veel geld verdient. Het slachtoffer had niet naar de omstandigheden en haar salaris gevraagd, maar wilde wel naar Suriname. Hier aangekomen werd haar voorgehouden dat ze sexy gekleed moest zijn en seks met mannen moest bedrijven. De schulden bleven groeien en ze is daarom gevlucht. Barbara was in contact met Ngatemie M. die voor de club werkt. Zij hadden wel hun paspoorten en tickets bij zich.Het tweede slachtoffer had een zekere Victoria in Venezuela ontmoet die haar vertelde dat zij als prostituee werkte in Suriname voor een club. Ze kon US$ 20.000 verdienen door die animeerdames op te maken. Als ze wilde kon ze ook seks bedrijven met mannen. Ook zij werd onder druk gezet om haar kosten te betalen. Ze vond de regels zwaar. Het slachtoffer kon zich wel vrij bewegen.Ngatemie M. ontkent zich schuldig gemaakt te hebben aan het feit. Ze werkt als administratieve kracht bij de club. Ze komt via vrouwen die eerder voor de club gewerkt hebben in contact met andere vrouwen in het buitenland. Aan hen worden de voorwaarden en de regels duidelijk kenbaar gemaakt, voordat zij als sekswerkers ingezet worden. Daarna mogen de dames zelf beslissen of zij wel of niet voor de club willen werken. Ze krijgen een contract aangeboden en daarin is opgenomen dat zij het werk niet onder dwang zullen verrichten. Ook wordt hen duidelijk gemaakt dat zij een schuld zullen hebben, voordat de reis naar de club gemaakt wordt. De schuld moest met hun loon afgelost worden. De verklaringen van de verdachte vindt ondersteuning in afgelegde getuigenissen van anderen. Het OM eiste vrijspraak.Wanita Ramnath