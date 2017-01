CEO Amichand Jhauw van Fly All Ways. (Archieffoto: Ranu Abhelakh)





Curaçao Chronicle publiceerde gisteren een bericht op de website dat de vliegmaatschappij de deuren per 15 januari sluit. Hoewel er geen reden bekend is, melden bronnen bij het medium dat FAW met financiële problemen kampt. Jhauw ontkent dit ten stelligste en weet niet hoe het medium aan die informatie komt.Volgende week dinsdag is het precies een jaar dat FAW het startsein gaf voor de commerciële operatie vanuit Suriname. Het FAW product bestaat uit lijnvluchten en charters binnen de regio en noordelijk deel van Zuid-Amerika. Het bedrijf voert ook geregelde luchtdiensten vanuit Guyana uit. Fly All Ways maakt binnenkort het nieuw vliegschema bekend.