Op 29 december had de procureur-generaal in een bekendmaking aangegeven dat de betaling diende te geschieden bij de Centrale Bank van Suriname. De toeloop was enorm, waardoor mensen in lange rijen moesten staan. Tot op straat stonden belanghebbenden om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.De pg zegt aan Starnieuws dat besloten is om de eerdere bekendmaking bij te stellen.De locaties waar de vastgestelde bedragen betaald kunnen door houders in de districten zijn op de politiebureaus Nieuw Nickerie, Coronie, Groningen, Geyersvlijt, Rijsdijk, Brokopondo, Meerzorg, Albina en de afdeling Vuurwapen in het gebouw van het Ministerie van Openbare Werken. De betaling kan op werkdagen voldaan worden tussen 7.00 en 12.00 uur.