De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto heeft gezegd dat de stijging "een noodzakelijke maatregel" was. Een liter premium benzine kost nu 18 pesos (US$ 0,85) in Mexico City. Door de prijsstijging is de gemiddelde prijs van een gallon benzine bijna evenveel als het dagelijkse minimumloon.De verhoging heeft verontwaardiging veroorzaakt onder de mensen die afhankelijk zijn van de benzine voor hun baan, zoals taxi-, vrachtwagen- en bezorgingschauffeurs.Volgens de burgemeester van Mexico City, Miguel Angel Mancera, zijn 23 winkels geplunderd en werden bijna 30 barricades opgezet in de hoofdstad. Ook in de omliggende provincie Mexico en in Hidalgo en Michoacan waren er protesten. Van het noorden en oosten van de hoofdstad tot de havenstad Veracruz waren er demonstraties."Deze daden zijn buiten de wet en hebben niets te maken met vreedzame protesten, noch de vrijheid van meningsuiting", zegt vice-minister van Binnenlandse Zaken, Rene Juarez. De secretaris van milieu, Rafael Pacchiano heeft de prijsstijging verdedigd in een opiniestuk in de krant Excelsior. Hij zegt dat de subsidies van Mexico ertoe hebben geleid dat het land 's werelds vierde grootste brandstofverbruiker is en schade aan het milieu heeft veroorzaakt.