Buurtwinkels, winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen en minder dan vier personeelsleden hebben, mogen het algemeen minimum uurloon hanteren in plaats van het sectoraal minimum uurloon. Ook kleine horecabedrijven die minder dan dertien werknemers hebben, mogen het algemeen minimum uurloon gebruiken. De uitzondering geldt niet voor bewakingsbedrijven, die moeten ongeacht het aantal werknemers minimaal SRD 8,60 per uur uitbetalen.Bij aanname van de wet in augustus 2014 was al bepaald dat het algemeen minimum uurloon SRD 6,14 zou zijn. Er was bepaald dat dit bedrag in drie fases zou worden doorgevoerd, zegt het ministerie van Arbeid in een persbericht. Bij het ingaan van de eerste fase op 1 januari 2015, was het tarief SRD 4,29. In de tweede fase in 2016 was het algemeen minimum uurloon SRD 5,22. Sinds 1 januari dit jaar is het maximale tarief dat was vastgesteld ingegaan.Het minimum uurloon is vastgesteld op basis van een koers van SRD 3,35 voor een Amerikaanse dollar. Er is uitgegaan van een zesdaagse werkweek en 200 werkuren per maand. Onder de huidige economische omstandigheden ziet minister Soewarto Moestadja zich geroepen om het achterhaalde minimum uurloon onder een vergrootglas te plaatsen. Hij streeft ernaar om een eventuele aanpassing van het minimum uurloon op zijn laatst op 1 januari 2018 rond te krijgen. Hij wil voorkomen dat kwetsbare groepen onder werkenden, in extreme armoede vervallen. Hij zal in nauw overleg met de sociale partners werken aan de aanpassing van het minimum uurloon.Het minimum uurloon geldt ook voor uitzendkrachten, parttimers, losse krachten, tijdelijke krachten, contractarbeiders, avondwerkers en werknemers in proeftijd. Hogere bedragen dan het wettelijke vastgestelde minimum uurloon die zijn overeengekomen, mogen volgens deze wet niet worden verlaagd door werkgevers of opdrachtgevers. De wet verplicht de werknemer erop toe te zien dat zijn werkgever hem niet minder betaald dan het vastgesteld minimum uurloon voor dit jaar. Het ministerie van Arbeid zal dit jaar bestuurssancties en strafmaatregelen conform de wet toepassen op overtreders die weigeren zich te houden aan de Wet Minimum Uurloon.