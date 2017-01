De Kokos Nursery in Totness is voor een groot deel ongebruikt, door een tekort aan droge noten.





In elk geval is er een gebrek aan droge noten in het district Coronie, waardoor er niet genoeg plantmateriaal kan worden vervaardigd. De bewindsman zal nu op andere plekken in het land droge kokosnoten laten verzamelen voor de aanmaak van plantmateriaal. Minister Algoe heeft woensdag de Kokos Nursery in Coronie bezocht. In de nursery in Totness worden met droge noten, kokosplantjes gemaakt.De LVV-minister heeft eerder deze week zijn personeel van de westelijke districten opgeroepen om de productie van plantmateriaal op te voeren. Kokos is volgens Algoe in verschillende plannen van de regering opgenomen. Behalve de regering, maken ook diverse internationale organisaties middelen vrij om de kokos-industrie te ontwikkelen. Deze plannen stagneren, omdat er onvoldoende plantmateriaal ter beschikking is.