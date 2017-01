Woningbrand aan de Roëlstraat. (Foto: bombelman.com)





De politie van Munder heeft Spencer S. aangehouden op verdenking van brandstichting. Een hoogbouw woning aan de Roëlstraat is woensdag geheel afgebrand. Toen de politie ter plekke aankwam, stond het gebouw in lichterlaaie.Omstanders hebben verklaard dat een inwonende zoon vaak de uitspraak heeft gedaan dat hij de woning in brand zou steken. Hij heeft meermalen gepoogd zijn woorden in daden om te zetten, maar door kordaat optreden van overige huisgenoten kon dit worden verijdeld. Van deze pogingen zijn er geen aangifte gedaan bij de politie.De vader verklaarde dat hij beneden lag te slapen en op een bepaald moment wakker schrok. Hij keek naar boven en zag iets gloeien. De man rende de trap op. Op dat moment verliet zijn zoon Spencer de woning. Hij sprong op zijn fiets en reed weg. Het vuur begon in de slaapkamer van Spencer. De ingeschakelde brandweer kon het vuur blussen. Omringende gebouwen liepen schade op.Toen het vuur geblust was, kwam de zoon weer naar huis. Hij werd door de wetsdienaren aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij de voorgeleiding legde hij tegenstrijdige verklaringen af. Voorts gaf hij aan onder behandeling te zijn bij het Psychiatrisch Centrum Suriname.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Spencer in verzekering gesteld.Het pand dat op het elektriciteitsnet was aangesloten is tegen brand verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van Paramaribo, meldt de afdeling Public Relations van de politie.