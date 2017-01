President Nicolas Maduro schudt de hand met de nieuwe vicepresident Tarek El Aissami. (Foto's: Reuters)





Venezuela heeft een driecijferige inflatie, kampt met productie tekorten en toenemende straatprotesten en een combinatie van disfunctionele overheidscontroles en lage olieprijzen. President Maduro blijft erbij dat hij het slachtoffer is van een 'economische oorlog."Economist Ramon Lobo, die heeft gediend als wetgever voor de regerende Socialistische Partij. Hij zal de dubbele rol van de minister van Financiën en van vicepresident vervullen. Dit maakt hem tot de top economische autoriteit van het land."Gij zult met een vaste hand de functie, het toezicht op de economie, aanvaarden", zei Maduro tijdens een televisie-uitzending. Hij beschreef Lobo als een begrotingsexpert. Nelson Martinez, die in de Verenigde Staten gevestigde raffinaderij Citgo heeft geleid, krijgt de post van minister van Olie. Demissionair minister Eulogio Del Pino blijft als voorzitter van de staatsoliemaatschappij PDVSA.De Olie-minister heeft gediend als de vertegenwoordiger van het land in Opec. In afgelopen bijna drie jaar was Venezuela een van de sterkste stemmen voor een productieverlaging van het oliekartel. Gouverneur Tarek El Aissami is de nieuwe vicepresident. Hij vervangt Aritobulo Isturiz, die als tussenpersoon heeft gefunctioneerd met de door de oppositie geleide wetgevende macht.Sinds het veertienjarig bewind van wijlen de socialistische leider Hugo Chavez zijn er relatief vaak kabinetswisselingen geweest. Chavez in is 2013 aan kanker overleden. De kabinetsleden komen vaak uit de kerngroep van de regerende Socialistische Partij en hebben niet de neiging om leiders van grote veranderingen in het beleid te zijn. de neiging om te zijn de leiders van grote veranderingen in het beleid.Economen zeggen dat de economie van Venezuela niet zal herstellen, zolang de door corruptie doorzeefde uitwisselingscontroles en het disfunctioneel prijs controlesysteem niet worden weggemaakt. Ook de nationalisering van honderden bedrijven, heeft een groot aantal industrieën onproductief gemaakt.