De commissie 'Zwaar Transport-. Tweede van rechts zittend commissievoorzitter Humphrey Tjin Liep Shie met naast zich minister Siegfried Wolf van Openbare Werken. (Foto: Raoul Lith)





Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken (OW) heeft de commissie woensdag geïnstalleerd. Hij zegt dat tot nu toe US$ 900 miljoen sinds 2000 is geïnvesteerd in de wegen. In de afgelopen jaren is een aantal primaire wegen volgens hem verbeterd waardoor deze een aslast van 13 ton kunnen dragen. "Ondanks dat deze wegen versterkt zijn geworden, heeft onderzoek uitgewezen dat qua fysieke situatie ze te snel achteruit zijn gegaan."De bewindsman vertelt dat een aantal metingen samen met de politie en wegenautoriteit is gedaan. Uit de metingen blijkt dat er voertuigen met een aslast van 27 ton op de wegen komen. "U begrijpt dat deze voertuigen enorme schade toebrengen aan ons wegennet. Dit probleem en de houttransport worden door de commissie aangepakt". De commissie moet wet- en regelgeving voor deze vraagstukken formuleren."We zijn ons er van bewust dat deze taak zware verantwoordelijkheid met zich meebrengt,” stelt commissievoorzitter Tjin Liep Shie. “Ik heb vanuit mijn vorige functie ook herhaaldelijk met deze zaak te maken gehad. Dit onderwerp is beladen met een heleboel emoties." Hij zegt dat die emoties ook politiek worden door gecommuniceerd naar het hoogste gezag in het land. "Herhaaldelijke pogingen om adequaat hiertegen te kunnen optreden hebben schipbreuk geleden of zijn opgeschort vanwege de druk die steeds komt wanneer wij maatregelen willen treffen."Tjin Liep Shie onderkent dat er enorm veel is geïnvesteerd in de infrastructuur. "Het is meer in het belang van onze economie dat we investeringen beschermen en dat we er niet onnodig geld tegenaan gooien dat we steeds weer wegen moeten herstellen." De commissie is voor zes maanden geïnstalleerd.Raoul Lith