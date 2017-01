Suriname maakte een goede indruk vooral in de eerste 20 minuten van de strijd. Beide landen waren heel voorzichtig in de opbouw. Met een half uur spelen was het toch Trinidad & Tobago dat betere initiatieven nam. Vooral hoge ballen voor het doel maakten het moeilijk voor Suriname. Enkele verkeerde passes bemoeilijkten verder ook de aanval van natio. Een schot van Roxey Fer buiten de 16 meter werd tot hoekschop verwerkt. De ruststand bleef 0-0.Suriname maakte in de tweede helft een betere indruk. Het spel werd versneld, vooral toen Rozenblad en Galgyto Talea als invallers in de wedstrijd kwamen.Dimitri Apai zag in deze helft na een goede doorbraak zijn kans schoon. In een 1 tegen 1 situatie met de doelman ging zijn inzet tegen de paal. Zo ontsprong Trinidad & Tobago aan een achterstand.Op gegeven moment was er weinig afdekking aan de zijde van Suriname voor de afstandsschoten vanuit de rand van de 16 meter.Guno Kwasie heeft het gedurfd vanuit links om met een keihard schot de wedstrijd uit evenwicht te halen. De bal ging nadat het van richting veranderde door een verdediger achter de doelman: 1-0Een machtig genomen vrije trap op links waar doelman Claidel Kohinor totaal geen antwoord op had, bracht Trinidad & Tobago weer op rails: 1-1.Beide landen gooiden het op alles of niets. Een inzet van Bruce Diporedjo uit een combinatie, ging centimeters naast het doel. En zo bleef het na 90 minuten: 1-1Doordat er een winnaar uit de strijd moest komen, ging de wedstrijd in verlenging van 2x15 minuten. In de eerste verlenging kreeg natio via Talea een goede kans. De doelman van Trinidad & Tobago kwam snel uit zijn doel en bracht redding.En toen gebeurde het in de tweede verlenging. Rozenblad bracht Suriname met een pracht van een schot vanuit de tweede lijn op rozen: 2-1. Daarna gingen de Trinidadianen vol in de aanval. De verdediging van Suriname gaf hiervoor geen ruimte.De eerstvolgende tegenstander van Suriname is Haïti. Deze wedstrijd wordt vrijdag gespeeld eveneens in Trinidad. Slechts de groepswinnaar gaat verder voor een plaats in de Concacaf Gold Cup 2017.