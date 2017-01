Minister Soeresh Algoe van LVV en Sharul Amir Abdul, Operations Manager van Anzeco bekijken de pellerij van SML te Wageningen.





Anzeco Plantations, een agrarisch bedrijf uit Maleisië, is geïnteresseerd om in het tweede kwartaal van dit jaar te starten met een proefaanplant van ongeveer 500 hectare padie te Wageningen. Dit bedrijf dat tot één van de grotere in Maleisië gerekend mag worden, houdt zich bezig met de teelt van padie, ananas en andere gewassen voor de export.Zolkifi Mahmud, Executive Director en Sharul Amir Abdul, Operations Manager van Anzeco, hebben samen met ambassadeur Anwar Lalmohamed, die belast is met het aantrekken van investeerders, woensdag diverse productiefaciliteiten in Nickerie bekeken. In Wageningen en de rest van Nickerie wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor deze investeringen. Met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn staf, is van gedachten gewisseld over investeringen in de rehabilitatie van de pellerij van de Stichting Machinale Landbouw (SML) te Wageningen. Er worden verschillende mogelijkheden bekeken.De eerste 500 hectare die ingezaaid zal worden met Surinaamse rijstvariëteiten, is maar het begin van een veel groter areaal waarin het bedrijf geïnteresseerd is. Algoe heeft de mogelijkheden voor de grootschalige teelt van ananas als optie met de toppers van Anzeco Plantations besproken. De top van Anzeco is na de eerste oriëntatie positief gestemd over wat ze heeft gezien. Of een team van technische deskundigen reeds eind deze maand naar Suriname komt om de voorbereidingen voor de inzaai van het volgende seizoen te beginnen, zal volgens Mahmud afhangen van de verdere gesprekken met leden van de regering, die vrijdag plaatsvinden.