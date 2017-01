De graafmachine is met heel veel moeite gelift van de ponton die vastzat bij de Wijdenboschbrug. (Foto's: René Gompers)





De ponton is rond zes uur ’s avonds uit de benarde positie bevrijd. Het vaartuig, dat 250 kubieke meter zand vervoerde, is sinds 4 uur in de ochtend tegen de beschermingsmuur van de ‘Bosjebrug’ aangekomen. De boeg en een graafmachine zijn tussen de ijzersterke kabels gaan vastzitten. Rond zeven uur in de ochtend is er hulp gekomen van de Maritieme Autoriteit Suriname, de politie en South American Contractors (SAC). Met een eigen ponton heeft SAC hulp geboden, met daarop een graafmachine en een hijskraan. De hijskraan heeft rond vier uur ’s middags de zwaar beschadigde graafmachine van de ponton kunnen halen. Eerst moesten de rupsbanden losgebrand worden.De ponton is na enorme inzet van de bemanning en directeur Arrias, uit de kabels vrijgekomen. Een deel van het zand is in het water gelost. Een ander deel is in het water gestort toen de onderste kabel die in het zand begraven was geraakt, weer tevoorschijn kwam. De schade en het verlies zijn aanzienlijk. Arias is teleurgesteld, maar ook blij dat alles achter de rug is. “Ik ben blij dat het opgelost is, dat we eindelijk van hier weg kunnen.” Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Met de brug is ook niets gebeurd. De ponton is door de bekabeling op tientallen meters van de brug tot stilstand gebracht.René Gompers,