Het loket van de afdeling ID-kaart gesloten rond half twaalf.





Over en weer gaan honderden mensen te keer die al voor de zoveelste keer horen dat ze vandaag niet geholpen zullen worden. Het loket wordt gesloten en de gordijnen worden dichtgetrokken. Op een A4 met het opschrift hangt er weer:. Er wordt geen fatsoenlijke mededeling gedaan, geen verontschuldiging en ook geen reden waarom het loket dicht is."Dat is de manier van communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bevolking? Waarvoor bestaat er een afdeling Communicatie & Voorlichting?Maar daar gaat mijn klacht niet over. Het gaat erom dat ik voor de 3e dag als zoveel anderen daar te horen krijgen dat ‘ze vandaag geen mensen meer gaan helpen."De leiding van het CBB betreurt het ongerief dat burgers hebben ondervonden bij de afdeling Identiteit. De voorraad aan onder andere materiaal en inkt wordt regelmatig aangevuld, maar vanwege de beperkte middelen geschiedt die bevoorrading zodanig, dat het toereikend is voor de gemiddelde dagproductie van ID-kaarten. Het kan echter voorkomen dat gedurende een bepaalde periode of gedurende een aantal dagen achtereen het drukker is dan normaal, waardoor de afdeling ook sneller door haar dagvoorraad heen is. Dat is woensdag ook het geval geweest.Inmiddels is er wederom voldoende materiaal ter beschikking en kan het publiek weer als vanouds terecht bij de afdeling ID-kaarten voor het laten maken of vernieuwen van een identiteitskaart. Het CBB benadrukt dat het er alles aan doet om de dienstverlening naar het publiek toe zo goed mogelijk uit te voeren. Het CBB biedt zijn verontschuldigingen aan voor het ongerief.