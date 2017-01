PLO stelt regering ultimatum.





Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de stukken in orde gemaakt om de bushouders aangesloten bij de PLO uit te kunnen betalen. Financiën heeft de overmaking met spoed verwerkt woensdag. Het elektronisch betaalsysteem van de Centrale Bank van Suriname was al gesloten, waardoor afgesproken is met governor Glenn Gersie, dat donderdagochtend zo vroeg mogelijk het geld beschikbaar wordt gesteld. In de ochtend zal iets meer dan SRD 7 miljoen worden overgemaakt.Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft tegenover de STVS aangegeven dat in samenwerking met Binnenlandse Zaken en Financiën er alles aan gedaan wordt om de bushouders uit te betalen. De bewindsman zegt dat de regering het openbaar vervoer garandeert. Er is volgens hem ook een goed gesprek geweest met de PLO hierover.PLO-leden hebben op een algemene ledenvergadering benadrukt dat als de regering de gelden niet betaalt tot uiterlijk donderdag, de bussen niet zullen rijden. Veel PLO-leden willen af van de subsidie van de regering. Zij willen liever dat de tarieven worden verhoogd, waardoor zij niet elke keer hoeven te wachten op hun geld. De bushouders vinden dat zij steeds gedupeerd worden.