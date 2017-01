Minister Soeresh Algoe van LVV.





LVV heeft landelijk honderden mensen getraind voor productie van plantmateriaal. De bewindsman wil productie zien. Landelijk kunnen 500.000 cacaoplantjes aangemaakt worden om op 1.000 ha grond te planten. Algoe vindt dat 700.000 lemmetjesplanten en tussen de 500.000 en 600.000 sinaasplantjes aangemaakt kunnen worden. "Hoe meer plantmateriaal je hebt, hoe meer mensen gaan planten," meent de bewindsman.Algoe heeft aangegeven dat de schooltuinen weer opgepakt moeten worden. Samen met de scholen moet hieraan invulling worden gegeven. De jongeren moeten van jongsaf aan leren planten. Over de overwoekerde plantenkassen in Regio West, is de minister niet te spreken. Hij gaat genadeloos optreden tegen verantwoordelijken van de plantenkassen bij LVV. Dit jaar wil LVV zich zwaar gaan focussen op 'groenvoer' grassoort. Ook kunstmatige inseminatie moet aangepakt worden voor rasveredeling in Nickerie.Algoe gaat de volgende week de visvergunningen met zijn staf evalueren. Hij zal hierover een gesprek hebben met districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh. De minister vindt dat de werkwijze bij het indienen van vergunningaanvragen niet correct is. Mensen betalen vooraf de kosten zodat de minister 'verplicht' was de aanvragen goed te keuren. Dit zal voortaan anders plaatsvinden.Stichtingen of personen kunnen volgens de bewindsman niet zeventien of meer vergunningen hebben, terwijl de gevangen vis nergens in Nickerie te bespeuren is. "Als dat het geval was zouden containers vol vis vanuit Nickerie vertrekken," merkt Algoe op. Hij vindt het ook erg dat de vergunninghouders niet de juiste visnetten gebruiken bij het vissen. Er worden teveel kleine vissen gevangen. Hij stelt dat met ondersteuning van zijn collega van Defensie het mogelijk moet zijn om de vaartuigen te laten controleren en bij onregelmatigheden de vergunningen in te trekken en justitie in te schakelen.