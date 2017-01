De Centrale Bank van Suriname (CBvS) waarschuwt voor een oplichter. Deze voor de CBvS onbekende persoon, geeft zich uit als een relatie van de bank om personen in aanmerking te doen komen voor een lening. Deze persoon maakt zich op social media bekend als te zijn een geldschieter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een foto van een oudere blanke man.Reeds jaren worden er internationaal pogingen gedaan om nietsvermoedende personen geld afhandig te maken middels slinkse methoden. Deze praktijken worden vanuit haast alle delen van de wereld ondernomen. Het begon met brieven met beloftes voor deling in een fortuin wanneer er medewerking zou worden verleend om dat op de eigen rekening te laten overmaken. Na het geven van hun bankgegevens werden de rekeningen van deze argeloze personen vervolgens leeggeplunderd.Ten overvloede deelt de CBvS het publiek mee dat zij geen publieksbank is en daarom geen leningen verstrekt. Elke persoon die zichzelf uitgeeft als een relatie van de CBvS en daarom een lening in orde kan maken, is met malafide praktijken bezig en moet absoluut vermeden worden. In het onwaarschijnlijke geval dat zo iemand zich toch persoonlijk aan het publiek kenbaar maakt adviseert de CBvS om in contact te treden met de justitiële autoriteiten.