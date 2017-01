Een ponton is tegen de kabels van de Wijdenboschburg aangekomen. (Foto's: René Gompers)





Andy Arias van Sea Horse die assistentie biedt, zegt aan Starnieuws dat de ponton ook een scheur heeft. Daarom wordt het water weggepompt. Hij denkt wel dat het zal lukken om de graafmachine van de ponton te hijsen.Er zijn al enkele pogingen ondernomen om de graafmachine van de ponton te krijgen. Tot nu toe is dat niet gelukt. De graafmachine zit van onderen en boven vast. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De graafmachine is behoorlijk verschoven van de ponton.